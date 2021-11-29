- Нет смысла выделять кого-то одного. Футбол - коллективная игра. Левандовски - хороший нападающий, который здорово проявляет себя в "Баварии". В клубе он действительно демонстрирует свой максимум. В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают ее цвета. Не думаю, что они чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России, - цитирует Бородюка RT.
Сборная Польши будет соперником сборной России в стыковом полуфинале "финала четырех" за право участия в Чемпионате мира-2022 в Катаре. Сильнейшим футболистом сборной Польши настоящего периода является нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который претендует в этом году на получение "Золотого мяча". В основной состав польской национальной команды входит и полузащитник Гжегож Крыховяк, выступающий в РПЛ - в этом сезоне он перешел из "Локомотива" в "Краснодар".
Бородюк высказал мнение о сборной Польши и Левандовски
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк сравнил национальные команды Польши и России, которые встретятся между собой в стыковом полуфинале за выход на ЧМ-2022 в марте 2022 года.
Фото: "Спорт-Экспресс"