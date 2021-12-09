Черчесов сообщил, что ему не поступало официального предложения о работе в сборной Польши.
"Я очень не люблю, когда в воздухе витает то, чего на самом деле нет. У сборной Польши есть достаточно хорошо работающий тренер, поэтому дай бог, чтобы и наша сборная, и их команда решали свои задачи. Со мной на эту тему (работы в сборной Польши) никто официально не разговаривал", - сказал Черчесов.
Напомним, что сборная Польши является соперником сборной России по полуфиналу стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина сыграет с поляками 24 марта. Встреча пройдет на домашней арене российской сборной. Победитель этой пары сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Черчесов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Польши
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может быть назначен главным тренером национальной команды Польши.
Фото: РИА Новости