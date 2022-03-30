Тренер Северной Македонии: находимся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал поражение команды от сборной Португалии (0:2),

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— Мы должны гордиться ребятами за то, что они сделали с сентября по сегодняшний день. Они обладают большим потенциалом и талантом и находятся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе, — приводит слова Милевски пресс-служба УЕФА.Сборная Северной Македонии в финале стыковых матчей к чемпионату мира-2022 проиграла сборной Португалии (0:2). В полуфинале стыкового турнира подопечные Милевски переиграли сборную Италии (1:0).