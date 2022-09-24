– Этот матч был для просмотра новичков. Зачем сейчас делать выводы, если мы не играем в 2024 году? Хорошо, что мы еще проводим товарищеские матчи. Конечно, нужно стараться находить команды повыше уровнем, вот тогда можно будет уже о чем-то говорить, – передает слова Канчельскиса "СЭ".
До товарищеской игры между сборными Киргизии и России РФС сообщил о том, что сборная России не примет участие в жеребьёвке отборочного этапа к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года. Игра между Киргизией и Россией проходила в Бишкеке и закончилась волевой победой команды Валерия Карпина со счётом 2:1. Голы забивали Александр Соболев и Даниил Уткин.
Канчельскис – о матче Киргизия – Россия: зачем сейчас делать выводы, если мы не играем в 2024 году?
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии.
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