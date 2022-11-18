– Матч с Таджикистаном сборная России провалила. Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят. Вчера футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол, – приводит слова Силкина "РБ Спорт".
Сборная Таджикистана принимала на своем поле сборную Россию вчера, 17 ноября 2022 года, в рамках товарищеской встречи. Матч сопровождался огромным ажиотажем среди местных любителей футбола, переполненным до отказа стадионом, но завершился со счетом 0:0. В стартовом составе сборной России нашлось месту сразу нескольким дебютантам: голкипер "Спартака" Александр Селихов, центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, полузащитник Сергей Пиняев (также из самарского клуба), полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев. На замену вышло еще два дебютанта – Владимир Сычевой из "Оренбурга" и Сергей Песьяков из "Ростова", получивший травму после своего выхода на замену. С Узбекистаном сборная России сыграет в это воскресенье, 20 ноября. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.
Силкин: сборная России провалила матч против Таджикистана. Карпин ошибся с составом
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с командой Таджикистана (0:0).
Фото: РФС