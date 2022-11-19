- Был ли Карпин доволен тем, как сборная России сыграла с Таджикистаном? Как играли - местами доволен. Недоволен результатом. И, разумеется, ему не совсем понравилось, как мы атаковали. Но когда Карпин зашел в раздевалку, он сказал: "Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет". Понятно, что в сборной дебютировало шесть новых ребят. Им нужно время, чтобы понять его требования - как обороняться, атаковать, прессинговать. Это долгий процесс, - передает слова Глебова Sport24.
17 ноября в столице Таджикистана Душанбе прошел товарищеский матч, в котором таджикская национальная команда сыграла со сборной России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 85 минуте сборная России забила гол после подачи углового Арсеном Захаряном, удара по воротам головой Александра Солдатенкова и добивания с близкого расстояния Даниила Уткина, но этот мяч не был засчитан из-за нарушения правил в борьбе в штрафной со стороны Максима Осипенко. Опорный полузащитник Данил Глебов впервые в своей карьере вывел сборную России на поле в качестве капитана команды.
Глебов: у Карпина не было претензий по самоотдаче, но ему не совсем понравилось, как сборная России атаковала
Опорный полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера Валерия Карпина на ничью со сборной Таджикистана (0:0).
Фото: РФС