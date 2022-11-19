– Я буду на ЧМ. Не знаю, насколько это затратно – я еду бесплатно, по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают – дорога, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Буду просто получать удовольствие от игры и атмосферы. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России, – цитирует Колоскова Sport24.
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет на территории Катара, в крайне необычное для мирового первенства время – с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. До этого чемпионат мира по футболу всегда проходил летом. Матч-открытие ЧМ в Катаре пройдет уже завтра, 20 ноября. Между собой встретятся сборные Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале 2018 года обыграла Хорватию со счетом 4:2. Тот турнир проходил на территории России, финальный матч – в Москве, на стадионе "Лужники".
Колосков: еду на ЧМ-2022 бесплатно. По приглашению ФИФА, как почетный член организации. Буду ностальгировать по ЧМ-2018
ФИФА пригласила почетного президента РФС Вячеслава Колоскова посетить ЧМ в Катаре.
Фото: РИА Новости