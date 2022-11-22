- Думаю, работа по поиску новых спарринг-партнеров для сборной на весеннем сборе ведётся. Понятное дело, что мы не сможем встретиться с Южной Кореей, с Японией, Австралией, но почему бы не поискать кого-то с Ближнего Востока? Может быть, весной получится договориться с Сербией или Венгрией, но пойдут они на это или нет - вопрос переговоров. Как я понял, ФИФА не ставит бан на товарищеские матчи. Всё зависит от руководства РФС, - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.
В конце февраля 2022 года сборная России неспортивным решением УЕФА и ФИФА, вызванным политическими причинами, была отстранена от международных футбольных соревнований, в результате чего пропустила стыковые матчи за право сыграть на Чемпионате мира-2022, Лигу наций УЕФА-2022 и жеребьевку отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024 в Германии. В течение 2022 года подопечные Валерия Карпина провели три выездных товарищеских матча со среднеазиатскими национальными сборными: 24 сентября - в Бишкеке со сборной Киргизии (2:1), 17 ноября - в Душанбе с командой Таджикистана (0:0), 20 ноября - в Ташкенте с национальной командой Узбекистана. Следующее международное окно ФИФА запланировано на март 2023 года.
Билялетдинов - о возможных соперниках для сборной России: почему бы не поискать кого-то с Ближнего Востока?
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение о возможных соперниках национальной команды в будущих товарищеских матчах.
Фото: РФС