Александр Кержаков: индивидуальные качества Мбаппе перевернули финал, подарили очень красивую игру, сумасшедшую интригу

Экс-форвард "Зенита
" и сборной России
Александр Кержаков высоко оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
– Никогда не видел матч с таким сценарием! До 80 минуты, первого ответного гола французов, складывалось впечатление, что Аргентина однозначно выиграет. Но индивидуальные качества Мбаппе перевернули финал и подарили нам очень красивую игру, сумасшедшую интригу, – цитирует Кержакова "СЭ"
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Сборные Аргентины и Франции встречались между собой вчера, в финале чемпионата мира по футболу-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. По итогам первого тайма Аргентина вела в счете 2:0 и владела колоссальным преимуществом по игре. Во втором тайме, особенно ближе к его концу, французы заметно прибавили и сравняли счет за две минуты – дубль оформил лидер и главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе. В первый раз с пенальти, который заработал Коло-Муани, во второй раз – с прекрасной передачи Тюрама и великолепного отбора Комана. В дополнительное время Килиан снова реализовал пенальти, до этого свой второй мяч в финале забил и Месси. В серии пенальти победителем оказалась сборная Аргентина, третий раз в истории ставшая чемпионом мира. Мбаппе становился победителем ЧМ-2018, четыре с половиной года назад.