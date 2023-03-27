- Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. Сколько? Год, два, десять лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее. Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия - мировая держава. Самоуважение должно быть, - передает слова Юрана РИА Новости.
В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. Незадолго до этого сборная Польши заявила о намерении бойкотировать стыковой полуфинальный матч за выход на ЧМ-2022 против сборной России, к заявлению поляков присоединились сборные Швеции и Чехии, с которыми наша команда могла встретиться в стыковом финале.
За прошедшее с момента принятия этого решения время клубы РПЛ пропустили плей-офф прошлого еврокубкового сезона и весь текущий сезон, а сборная России не была допущена к стыковым матчам ЧМ-2022, Лиге наций и жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. За 2022 год и с начала 2023 года команда Валерия Карпина провела 5 товарищеских матчей, все - со сборными из АФК.
Юран: нужно идти в Азию, не унижаться, не просить УЕФА. Европа всеми путями будет блокировать и бойкотировать матчи
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о возможности перехода России из УЕФА в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС