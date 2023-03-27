Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Польша
21:45
АлбанияНе начат
Черногория
21:45
СербияНе начат
Австрия
21:45
ЭстонияНе начат
Нидерланды
21:45
ГибралтарНе начат
Венгрия
21:45
БолгарияНе начат
Швеция
21:45
АзербайджанНе начат
Молдавия
21:45
ЧехияНе начат
Ирландия
21:45
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Греция
19:00
ЛитваНе начат
П1 1.18X 7.2П2 18
Реклама лига ставок Сделать ставку

Юран: нужно идти в Азию, не унижаться, не просить УЕФА. Европа всеми путями будет блокировать и бойкотировать матчи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о возможности перехода России из УЕФА в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС
- Что нам сидеть на одном месте? Есть варианты - нужно пробовать, а не ждать, когда УЕФА нам разрешит. Сколько? Год, два, десять лет? Они приостановили нас, и это будет продлеваться, я уверен. Достаточно русофобов, хватает их и в Европе, если не вся Европа, они всеми путями будут блокировать, бойкотировать матчи и так далее. Жизнь футбольная у игроков коротка. Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить. У нашей страны есть достоинство, все-таки Россия - мировая держава. Самоуважение должно быть, - передает слова Юрана РИА Новости.

В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. Незадолго до этого сборная Польши заявила о намерении бойкотировать стыковой полуфинальный матч за выход на ЧМ-2022 против сборной России, к заявлению поляков присоединились сборные Швеции и Чехии, с которыми наша команда могла встретиться в стыковом финале.

За прошедшее с момента принятия этого решения время клубы РПЛ пропустили плей-офф прошлого еврокубкового сезона и весь текущий сезон, а сборная России не была допущена к стыковым матчам ЧМ-2022, Лиге наций и жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. За 2022 год и с начала 2023 года команда Валерия Карпина провела 5 товарищеских матчей, все - со сборными из АФК.


РФС Сборная России Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Головин вырос в стоимости на Transfermarkt до 25 миллионов евро
"Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с "Фенербахче"
Дюков: говорить о футбольном гражданстве Малкома и Клаудиньо преждевременно
Рамирес может уйти из "Краснодара"
Валерий Баринов: в наше время страна должна быть едина, а Fan ID разъединяет. Не буду оформлять даже после упрощения 1
Кузнецов: первый тайм сборной России в матче с Ираком - ужас, непростительные ошибки
Путин поручил упростить использование системы Fan ID отдельными категориями граждан 9
Юран: нужно идти в Азию, не унижаться, не просить УЕФА. Европа всеми путями будет блокировать и бойкотировать матчи 12
Дюков: обсуждаем различные варианты будущих матчей сборной России
Песков: прерогатива решения вопроса Fan ID - у спортивных властей 3
Дюков: в матче с Ираком сборная России сама создавала голевые моменты у своих ворот
Дюков: в двух матчах сборной России отметил бы первые 20-30 минут с Ираном 2
Бабаев - о Фернандесе в ЦСКА: Марио очень хочет вернуться. Он холит и лелеет мечту вернуться в Россию 4
Баринов: я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но с тренером решили, что не надо рисковать
Дзюба, Тюкавин и Чалов - претенденты на звание лучшего игрока марта в РПЛ 2