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Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал, что был очень удивлен отношением игроков "альбиселесте" к нему, когда он вошел в раздевалку команды.

"В раздевалке сборной Аргентины я хотел поприветствовать футболистов, но половина игроков не поздоровались со мной. Я воспринимаю это как нечто, присущее нынешнему поколению. Сам я с этими парнями не имею ничего общего. Мне бы хотелось, чтобы они поздоровались со мной, но не ради того, кем я был.

Просто я сам играл и жил в этой атмосфере. В любом случае полагаю, что они сделали это, не понимая, как надо поступать. До недавнего времени команде помогали руководители, которых нет у этих игроков", - цитирует Батистуту "Чемпионат" со ссылкой на TyC Sports.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Даже не представляю такого, что если Месси через 15 лет зайдет в раздевалку сборной Аргентины и ему никто руки не подаст. Не в этом ли сегодняшние проблемы сборной Аргентины?
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 13:43) #
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  •  (1)

Поколение next,не помнящие родства


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: fits (Сегодня, 13:35) #
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  •  (1)

Печально...
Регистрация: 6.10.2016
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