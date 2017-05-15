СМИ: Пьерлуиджи Коллина зарабатывал на Украине до 2 млн евро в год

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина с 2013 по 2015 годы получал зарплату 1,94 миллиона евро в год.Сообщается, что чистая зарплата 57-летнего итальянца составляла 1 356 000 евро. С учетом всех налогов и сборов сумма возрастала на 43,4% - контракт обходился ФФУ в 1 944 504 евро в год. В 2015 году контракт был переподписан.Ранее журналист телеканала "2+2" Константин Андриюк заявил, что после переподписания контракта в 2015 году Коллина получает от ФФУ 1 миллион евро в год.Действующий контракт Коллины с ФФУ рассчитан до 1 июля. В настоящее время Коллина также занимает пост главы судейского комитета УЕФА.