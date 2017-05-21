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Канте признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги, сообщается в официальном "твиттере" турнира.

26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

В этом сезоне Канте стал чемпионом Англии в составе "синих", а в прошлом сезоне француз также выиграл чемпионский титул в составе "Лестера".

"Газета.ру"
Теги: Канте Челси
Сегодня, 12:46
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