Канте признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги, сообщается в официальном "твиттере" турнира.26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.В этом сезоне Канте стал чемпионом Англии в составе "синих", а в прошлом сезоне француз также выиграл чемпионский титул в составе "Лестера".