Эрнесто Вальверде назначен главным тренером "Барселоны"

Экс-главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону". сменив на посту главного тренера Луиса Энрике.На специальной пресс-конференции об этом объявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, информирует официальный сайт команды.Соглашение рассчитано на два года.