Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде назначен главным тренером "Барселоны"

Экс-главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону". сменив на посту главного тренера Луиса Энрике.

На специальной пресс-конференции об этом объявил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, информирует официальный сайт команды.

Соглашение рассчитано на два года.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 21:24
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Кто это? anguished
Регистрация: 18.03.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.