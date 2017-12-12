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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марко Пароло: хочется играть против 11 человек на поле, а не 12
Полузащитник "Лацио" Марко Пароло остался недоволен судейством матче чемпионата Италии с "Торино" (1:3).
"Все на стадионе думали, что судья назначит пенальти в нашу пользу, а он вместо этого удалил Иммобиле. При это сам Бурдиссо, против которого якобы Чиро фолил, сказал сразу, что никакого контакта не было. Обычно игроки или тренеры ошибаются, но на сей раз ошибся судья. Вдесятером мы пытались атаковать, но получили контратаку. Слишком часто повторяются ошибки против нас. Мы должны надеяться, что будем играть против 11 соперников на поле, а не 12", - приводит слова футболиста Mediaset.
"Все на стадионе думали, что судья назначит пенальти в нашу пользу, а он вместо этого удалил Иммобиле. При это сам Бурдиссо, против которого якобы Чиро фолил, сказал сразу, что никакого контакта не было. Обычно игроки или тренеры ошибаются, но на сей раз ошибся судья. Вдесятером мы пытались атаковать, но получили контратаку. Слишком часто повторяются ошибки против нас. Мы должны надеяться, что будем играть против 11 соперников на поле, а не 12", - приводит слова футболиста Mediaset.
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