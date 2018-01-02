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Сэм Эллардайс: если дарить мяч игрокам "МЮ", они накажут за это
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в 22-м туре АПЛ.
"Если дарить мяч игрокам "МЮ", они накажут за это. Вот такая аналитика для Match of the Day, если угодно. В моменте с первым голом мы пятились, пятились, пятились.
Нам нужно было оказать давление на соперника, но мы этого не сделали. Марсьяль завладел мячом и беспрепятственно ударил по воротам, ни один парень в синем не сумел его закрыть или помешать ему.
В этот момент захотелось сделать замены, но достаточно скоро не получилось. Мы должны избегать непредвиденных ошибок, отбирать мяч и быть сосредоточенными, иначе такие команды, как "МЮ", будут наказывать.
Очень жаль, что так все получилось в последние 5 минут игры с "Борнмутом" и сегодня. Мы должны прерывать серию неудач", - цитирует Эллардайса Sports.ru со ссылкой на ВВС.
"Если дарить мяч игрокам "МЮ", они накажут за это. Вот такая аналитика для Match of the Day, если угодно. В моменте с первым голом мы пятились, пятились, пятились.
Нам нужно было оказать давление на соперника, но мы этого не сделали. Марсьяль завладел мячом и беспрепятственно ударил по воротам, ни один парень в синем не сумел его закрыть или помешать ему.
В этот момент захотелось сделать замены, но достаточно скоро не получилось. Мы должны избегать непредвиденных ошибок, отбирать мяч и быть сосредоточенными, иначе такие команды, как "МЮ", будут наказывать.
Очень жаль, что так все получилось в последние 5 минут игры с "Борнмутом" и сегодня. Мы должны прерывать серию неудач", - цитирует Эллардайса Sports.ru со ссылкой на ВВС.
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