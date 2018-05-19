"Наш Dick больше": голландские фанаты потроллили Дика Адвоката (фото)

Во время переходного матча чемпионата Голландии между "Эмменом" и роттердамской "Спартой" (0:0) фанаты хозяев вывесили баннер с надписью "Our Dick is bigger"."Эммен" тренирует Дик Люккен, а "Спарту" - Дик Адвокат. В данном случае слово "Dick" в этой фразе может выступать сленгом и означать половой член.