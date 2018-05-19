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"Наш Dick больше": голландские фанаты потроллили Дика Адвоката (фото)

Во время переходного матча чемпионата Голландии между "Эмменом" и роттердамской "Спартой" (0:0) фанаты хозяев вывесили баннер с надписью "Our Dick is bigger".

"Эммен" тренирует Дик Люккен, а "Спарту" - Дик Адвокат. В данном случае слово "Dick" в этой фразе может выступать сленгом и означать половой член.


СЭ
Теги: Адвокат
Сегодня, 11:06
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(3)
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: RenarTickle
Ну, в Голландии с культурой уже давно нелады...

А в Нидерландах? (просто 2 провинции из 12 возможных (Северная и Южная Голландии) только для спартаковцев целой страной являются, а все остальные называют страну правильно).
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:37) #
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Цитата: RenarTickle
Ну, в Голландии с культурой уже давно нелады...



Да и в большой деревне давно проблемы. Впирет , Спартак- Впирет- кричали какие то жирные свиньи . Кот смотрел на это свысока- культуру не купить, она приходит сама.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, в Голландии с культурой уже давно нелады...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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