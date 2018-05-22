Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104497
КБ-Гостевая 26585
Политика и события в стране и мире 4008
Ситуация на юго-востоке Украины 119275
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Массимилиано Аллегри остается в "Ювентусе"

По итогам состоявшейся накануне встречи Аллегри и руководства "Ювентуса", было принято решение продолжить сотрудничество.

При этом соглашение с Аллегри пока не будет продлеваться. Ранее предполагалось, что "Ювентус" подпишет новый контракт с тренером до 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2020-го.

В минувшем сезоне "Юве" выиграл скудетто в седьмой раз подряд (в 4-й – при Аллегри) и вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала

Football Italia
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 11:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.