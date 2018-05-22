Массимилиано Аллегри остается в "Ювентусе"

По итогам состоявшейся накануне встречи Аллегри и руководства "Ювентуса", было принято решение продолжить сотрудничество.При этом соглашение с Аллегри пока не будет продлеваться. Ранее предполагалось, что "Ювентус" подпишет новый контракт с тренером до 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2020-го.В минувшем сезоне "Юве" выиграл скудетто в седьмой раз подряд (в 4-й – при Аллегри) и вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала