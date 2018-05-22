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В случае отказа Карло Анчелотти, "Наполи" может возглавить Симоне Индзаги

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Наполи".

Как сообщает портал Сalciomercato, с 42-летним специалистом начнутся переговоры, если Карло Анчелотти откажется от предложения неаполитанского клуба.

Индзаги возглавляет "Лацио" с 2016 года. Под его руководством команда завоевала суперкубок Италии.
Теги: Наполи Индзаги Анчелотти Лацио
Сегодня, 14:28
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