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Уэйн Руни завтра пройдет медобследование для перехода в "Ди Си Юнайтед"

По данным Mirror, нападающий "Эвертона" Уэйн Руни близок к переезду в MLS.

Сообщается, что в четверг 32-летний футболист пройдет медицинские тесты для клуба "Ди Си Юнайтед". Если показатели будут в норме, то в ближайшее время форвард станет игроком вашингтонского клуба.
Теги: Руни
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