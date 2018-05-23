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Официально: Сарри покинул "Наполи", Анчелотти возглавил команду

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

"Я благодарю Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая позволила нам наполнить город и поклонников команды по всему миру престижем и эмоциями, создавая стиль футбола, которым восхищаются повсюду. Браво, Маурицио", — написал Де Лаурентис в своём твиттере.

Как сообщает официальный сайт "Наполи", новым главным тренером клуба стал Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что Сарри возглавит "Зенит".
Теги: Сарри Анчелотти Зенит Наполи
Сегодня, 20:51
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6
(2)
№6 Написал: GPS (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (2)
online

Необучаемые.. Самокупятся разве на 150 лямов евро? Или Ерохин будет тянуть и Шлюба?

Цитата: fc zenit spb-Russia
Отлично

Ох@енно!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:26) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Получается Сарри сам заплатил 500 тысяч евро неустойки. Отлично. 8 лямов сэкономили, если ответ будет положительным.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Blessing,
да...жора давал гарантию в 100 проц. что сарри не будет в зените..но будет скорей всего наоборот..
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:16) #
  • -3
  •  (7)

чумазые затаили дыхание laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Сарри!

Сорри, а не сарри
Но будет Юран - даже он лучше Семака ))))))))))))))))))))
Могу предложить тлалалаева и пляски под гармонь))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сарри! confused
Жора Чердак всех наепал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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