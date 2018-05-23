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Официально: Сарри покинул "Наполи", Анчелотти возглавил команду
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.
"Я благодарю Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая позволила нам наполнить город и поклонников команды по всему миру престижем и эмоциями, создавая стиль футбола, которым восхищаются повсюду. Браво, Маурицио", — написал Де Лаурентис в своём твиттере.
Как сообщает официальный сайт "Наполи", новым главным тренером клуба стал Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что Сарри возглавит "Зенит".
"Я благодарю Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая позволила нам наполнить город и поклонников команды по всему миру престижем и эмоциями, создавая стиль футбола, которым восхищаются повсюду. Браво, Маурицио", — написал Де Лаурентис в своём твиттере.
Как сообщает официальный сайт "Наполи", новым главным тренером клуба стал Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что Сарри возглавит "Зенит".
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