Официально: Сарри покинул "Наполи", Анчелотти возглавил команду

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды."Я благодарю Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая позволила нам наполнить город и поклонников команды по всему миру престижем и эмоциями, создавая стиль футбола, которым восхищаются повсюду. Браво, Маурицио", — написал Де Лаурентис в своём твиттере.Как сообщает официальный сайт "Наполи", новым главным тренером клуба стал Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что Сарри возглавит "Зенит".