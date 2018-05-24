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Георгий Черданцев: наконец-то в "Наполи" пришел нормальный тренер

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал назначение Карло Анчелотти главным тренером "Наполи".

"Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера. Ажиотаж вокруг Сарри не понимаю: человек проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в "Фиорентине", что в "Наполи", - написал Черданцев в твиттере.
Теги: Наполи Черданцев Анчелотти Сарри
Сегодня, 10:23
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8
(3)
№8 Написал: ilia190580 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда это Сарри проиграл всё с Фиорентиной??? laughing Если только у Черданцева на PlayStation laughing Да уж, Черданцев, одним словом - ЭКСПЕРТИЩЕ!!!
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:53) #
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Цитата: iDEAD
Чердак видимо совсем потерял кукуху

единственный комментатор , что профессионал. Разные ГСО - прошлый век, женский визг , староста поставил кота в угол. Мама плакала, а кот смотрел что щас навернется и упал в углу. . И опять в помещении висела мрачная тишина. Кот открыл окно, после того когда упал в обморк.- Лето, скворцы летят , утки всякие..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
Чердак видимо совсем потерял кукуху

выбрал путь Уткина
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (2)

Чердак видимо совсем потерял кукуху
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (3)

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НОРМАЛЬНЫЙ КОММЕНТАТОР(СТОГНИЕНКО НАПРИМЕР)!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 10:43) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Женёка
А если отбросить прошлые заслуги то выяснится что Папа Карло провалился во всех последних своих клубах: и в Челси и в Реале и в Баварии!!!

Красава ! ))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:30) #
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  •  (3)

А получается такой расклад, кот сбросил карты со стола. Достоевский замерз, А Блок молчал, Есенин как обычно смеялся. Значит получается такой расклад- Сарри в Зенит? Никто не говорил- повисла мрачная тишина в помещении. Вы что глухонемые все? -хором сказали- Да. кот!. Пора на свалку мне , Господа, закройте за мной дверь!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если отбросить прошлые заслуги то выяснится что Папа Карло провалился во всех последних своих клубах: и в Челси и в Реале и в Баварии!!! smirk
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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