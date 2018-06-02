Сэр Алекс Фергюссон выписан из больницы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выписан из больницы.Напомним, что в начале мая 76-летний шотландский специалист перенес кровоизлияние в мозг. В больнице ему сделали операцию и провели восстановительные процедуры.Фергюсон надеется, что в начале следующего сезона снова будет посещать домашние матчи "МЮ" на стадионе "Олд Траффорд".