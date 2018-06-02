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Сэр Алекс Фергюссон выписан из больницы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выписан из больницы.

Напомним, что в начале мая 76-летний шотландский специалист перенес кровоизлияние в мозг. В больнице ему сделали операцию и провели восстановительные процедуры.

Фергюсон надеется, что в начале следующего сезона снова будет посещать домашние матчи "МЮ" на стадионе "Олд Траффорд".

The Sun
Теги: Фергюсон
Сегодня, 09:31
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№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 10:43) #
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здоровья!


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