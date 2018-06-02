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Александр Зинченко: "Манчестер Сити" следил за мной с 15 лет

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что английский клуб давно следил за его выступлениями.

"Англичане вели меня с 15 лет. На всех молодежных турнирах за мной следили их скауты. Когда я был в "Уфе" после чемпионата Европы, они напрямую вышли на меня, мы обо всем договорились и теперь я игрок "Сити", - сказал Зинченко в эфире программы Вацко Light

В прошедшем сезоне 21-летний украинец провел 14 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
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