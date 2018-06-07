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Луис Фелипе Сколари вошел в список кандидатов на пост главного тренера "Реала"

По информации AS, очередным претендентом на пост наставника "Реала" стал бывший тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.

Ранее пресса сообщала о возможном приходе в "Реал" наставника "Челси" Антонио Конте, бывшего игрока "сливочных" Фернандо Йерро, тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм Хотспур") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус") также входили в список кандидатов, однако по разным причинам не смогут возглавить "Реал".
Теги: Сколари
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