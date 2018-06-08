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Артем Милевский: назначение Марадоны на должность в брестском "Динамо" меня не удивило

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал назначение Диего Марадоны на должность председателя правления клуба.

– В моей жизни уже было столько сенсаций, в том числе про меня, что назначение Марадоны на должность в нашем клубе меня не удивила. В Беларуси его еще не было. Конечно, ждем с нетерпением и будем рады знакомству.

- Он будет главным тренером "Динамо"?

– Не знаю, все эти вопросы в компетенции наших боссов. Чем он будет заниматься в "Динамо", пока не слышал. Знаю только, что его приезд к нам в Брест ожидается после чемпионата мира. Безусловно, это легенда мирового футбола и будет интересно познакомиться с такой личностью, – сказал Милевский.

"Команда №1"
Теги: Милевский Марадона
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