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"Лилль" может приобрести Фернандо Торреса

Бывший форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции.

Испанский нападающий входит в сферу интересов "Лилля" , сообщает France Football.

По данным источника, клуб Лиги 1 готов вступить в переговоры с игроком, если сорвется его ожидаемый переход в японский "Саган Тосу" .
Теги: Лилль Торрес
Сегодня, 13:22
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