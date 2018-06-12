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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Филиппо Индзаги возглавит "Болонью"
Бывший нападающий "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги близок к назначению на тренерский мостик в "Болонью".
По информации Джанлуки Ди Марцио, 44-летний специалист уже прибыл на базу клуба для подписания контракта
Предыдущим тренером "Болоньи" был Роберто Донадони. Команда под его руководством в минувшем сезоне заняла 16-е место, в четырех очках от зоны вылета.
По информации Джанлуки Ди Марцио, 44-летний специалист уже прибыл на базу клуба для подписания контракта
Предыдущим тренером "Болоньи" был Роберто Донадони. Команда под его руководством в минувшем сезоне заняла 16-е место, в четырех очках от зоны вылета.
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