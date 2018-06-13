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"Атлетико" и "Монако" согласовали трансфер Тома Лемара

Полузащитник "Монако" и сборной Франции Тома Лемар продолжит карьеру в "Атлетико".

Клубы согласовали трансфер 22-летнего хавбека за 65 млн евро, сообщает L’Equipe.

Лемар в настоящее время находится в России и вместе со сборной Франции готовится к ЧМ-2018.
Теги: Лемар Монако Атлетико
Сегодня, 08:44
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 08:47) #
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Значит всё-таки Гризманн в Барселоне. А молчит, потому, чтобы не критиковали накануне и вовремя ЧМ. И меньше разговоров.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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