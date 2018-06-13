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Рахим Стерлинг не может согласовать новый контракт с "Манчестер Сити"

По информации Sky Sports, полузащитник Рахим Стерлинг и "Манчестер Сити" не могут договориться о продлении соглашения.

По окончании сезона руководство клуба дважды встречалось с агентами 23-летнего игрока, но им не удалось согласовать новый контракт.

Действующий договор Стерлинга с "горожанами" рассчитан до июня 2020 года. Оклад хавбека составляет 175 тысяч фунтов в неделю, но он хотел бы зарабатывать двое больше – как самые высокооплачиваемые игроки "Сити".
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
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