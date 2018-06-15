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Источник: "Реал" сегодня предложит 50 млн евро за Алиссона

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня "Реал" сделает первое предложение "Роме" по голкиперу Алиссону.

Мадридский клуб предложит около 50 миллионов евро.

Напомним, "Рома" хочет получить 100 миллионов евро за своего голкипера.
Теги: Реал Алиссон
Сегодня, 12:01
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№1 Написал: Димон Квасов (Сегодня, 12:43) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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