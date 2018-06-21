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Юлиан Нагельсманн по окончании следующего сезона возглавит "Лейпциг"
Юлиан Нагельсманн станет новым главным тренером "Лейпцига", сообщает официальный сайт клуба.
Сезон-2018/19 30-летний тренер отработает с "Хоффенхаймом", после чего перейдет на работу в "Лейпциг". Контракт специалиста с новой командой будет действовать до 30 июня 2023 года.
Сезон-2018/19 30-летний тренер отработает с "Хоффенхаймом", после чего перейдет на работу в "Лейпциг". Контракт специалиста с новой командой будет действовать до 30 июня 2023 года.
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