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Юлиан Нагельсманн по окончании следующего сезона возглавит "Лейпциг"

Юлиан Нагельсманн станет новым главным тренером "Лейпцига", сообщает официальный сайт клуба.

Сезон-2018/19 30-летний тренер отработает с "Хоффенхаймом", после чего перейдет на работу в "Лейпциг". Контракт специалиста с новой командой будет действовать до 30 июня 2023 года.
Теги: Нагельсман Лейпциг
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