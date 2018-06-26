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Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту

Новый президент лиссабонского "Спортинга" Соуза Синтра намерен начать свою деятельность со смены главного тренера.

Как сообщает DN, Синиша Михайлович может быть уволен со своего поста спустя менее чем через неделю после назначения. Глава клуба попытается найти причину, чтобы расторгнуть соглашение, ссылаясь недобросовестность при переговорах.

Михайлович был назначен прежним президентом клуба Бруно де Карвалью.
Теги: Спортинг Михайлович
Сегодня, 11:52
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№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 12:12) #
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Рекорд пребывания Манчини на посту тренера сб. России никто не перебьет smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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