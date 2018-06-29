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Источник: Хамес Родригес покинет "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес покинет клуб, сообщает Sky Sports.

Он не входит в планы нового тренера команды Нико Ковача на следующий сезон.

Колумбиец выступает за "Баварию" на правах аренду, срок которой истекает летом 2019 года. Его контракт принадлежит "Реалу". Интерес к игроку проявляют "Челси" и "Арсенал".
Теги: Хамес Родригес Бавария
Сегодня, 16:28
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