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Фернандо Торрес перешел в японский "Саган Тосу"

Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии, сообщает ESPN

34-летний форвард на пресс-конференции объявил, что его новым клубом станет "Саган Тосу".

Зарплата Торреса в Японии составит 6,2 миллиона евро в год.

Он стал уже вторым испанцем, перебравшимся в японский чемпионат в это межсезонье. Ранее контракт с "Виссел Кобе" подписал Андрес Иньеста.
Теги: Торрес
Сегодня, 11:28
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