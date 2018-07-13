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Источник: Марсело может перейти в «Ювентус»

Защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Corriere della sera.

По информации издания, покупка 30-летнего бразильца обойдётся клубу из Турина в сумму около 40-60 млн евро.

Марсело выступает за "Реал" с 2006 года. За 12 лет защитник вместе со «сливочными» четыре раза становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, выиграл два Кубка Испании, три национальных Суперкубка, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.
Теги: Марсело Ювентус
Сегодня, 12:00
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2
(1)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (2)

было бы неплохо..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (2)

Лучше пусть покупают игрока сборной Уругвая на этой позиции ,а то его Спартак перехватит .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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