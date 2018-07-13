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Официально: Антонио Конте покинул "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
Конте работал в "Челси" с 2016 года. За это время он стал чемпионом Англии и взял Кубок.
Ожидается, что его на этом посту сменит Маурицио Сарри. Об его назначении будет объявлено в ближайшее время.
ФК "Челси"
Конте работал в "Челси" с 2016 года. За это время он стал чемпионом Англии и взял Кубок.
Ожидается, что его на этом посту сменит Маурицио Сарри. Об его назначении будет объявлено в ближайшее время.
ФК "Челси"
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