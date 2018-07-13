A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Официально: Антонио Конте покинул "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Конте работал в "Челси" с 2016 года. За это время он стал чемпионом Англии и взял Кубок.

Ожидается, что его на этом посту сменит Маурицио Сарри. Об его назначении будет объявлено в ближайшее время.

ФК "Челси"
Теги: Конте Сарри Челси
Сегодня, 12:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Старьё - новость...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Помощником к Каррере?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.