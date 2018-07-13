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"Реал"в ближайшее время вернет Хамеса Родригеса из аренды в "Баварии"
Руководство "Реала" в ближайшее время планирует вернуть полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.
Прошлым летом колумбийца на два года арендовала "Бавария", заплатив мадридцам 13 млн евро.
Поскольку срок аренды действует до июня 2019 года, то возможное возвращение Хамеса в испанский клуб будет зависеть от позиции "Баварии". Сам 27-летний игрок не прочь вернуться в Мадрид.
Прошлым летом колумбийца на два года арендовала "Бавария", заплатив мадридцам 13 млн евро.
Поскольку срок аренды действует до июня 2019 года, то возможное возвращение Хамеса в испанский клуб будет зависеть от позиции "Баварии". Сам 27-летний игрок не прочь вернуться в Мадрид.
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