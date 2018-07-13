A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Реал"в ближайшее время вернет Хамеса Родригеса из аренды в "Баварии"

Руководство "Реала" в ближайшее время планирует вернуть полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

Прошлым летом колумбийца на два года арендовала "Бавария", заплатив мадридцам 13 млн евро.

Поскольку срок аренды действует до июня 2019 года, то возможное возвращение Хамеса в испанский клуб будет зависеть от позиции "Баварии". Сам 27-летний игрок не прочь вернуться в Мадрид.
Теги: Бавария Реал Хамес Родригес
Сегодня, 13:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем? Очень нестабильный и капризный игрок.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.