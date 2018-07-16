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"Ювентус" требует у "ПСЖ" 50 млн евро за Алекса Сандро

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Football Italia.

Парижский клуб предлагает "Юве" 40 миллионов евро, в то время как "Ювентус" не намерен отпускать Сандро меньше чем за 50 миллионов.

В то же время бразилец уже согласовал контракт с "ПСЖ" с зарплатой 4,5 миллиона евро в год – почти в три раза больше, чем 1,7 миллиона в год в "Ювентусе".
Теги: Сандро Ювентус ПСЖ
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