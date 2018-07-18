Алекс Сандро договорился о контракте с "ПСЖ"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро близок к переходу в "ПСЖ", сообщает Calciomercato.com.Как утверждает издание, бразильский футболист уже договорился о личном контракте с французским клубе. Его зарплата составит 4,5 млн евро, а контракт будет рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составит примерно 50 миллионов евро.