A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алиссон перешел в "Ливерпуль". Он стал самым дорогим вратарем в истории

"Ливерпуль" сообщил о переходе вратаря "Ромы" Алиссона.

Алиссон заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. "Рома" первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии "Ливерпуль" может выплатить римлянам бонусы - 10 миллионов евро.

Бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. В 2001 году "Парма" продала в "Ювентус" Джанлуиджи Буффона за 52 миллиона евро.

Теги: Алиссон Ливерпуль Рома Трансферы
Сегодня, 00:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (3)
online

Рома должна Кариусу % отстегнуть, к этому трансферу он непосредственно приложил руку
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.