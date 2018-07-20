Алиссон перешел в "Ливерпуль". Он стал самым дорогим вратарем в истории

"Ливерпуль" сообщил о переходе вратаря "Ромы" Алиссона.Алиссон заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. "Рома" первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии "Ливерпуль" может выплатить римлянам бонусы - 10 миллионов евро.Бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. В 2001 году "Парма" продала в "Ювентус" Джанлуиджи Буффона за 52 миллиона евро.