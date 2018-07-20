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Вышедший из тюрьмы Рубен Семеду будет играть за дебютанта испанской Примеры "Уэске"
"Вильярреал" отдал в аренду новичку чемпионата Испании "Уэске" Рубена Семеду.
24-летний полузащитник будет выступать за "Уэску" до конца сезона-2018/19.
Семеду провел провел пять месяцев в тюрьме по обвинению в нападении на человека, его похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. На прошлой неделе он был освобожден.
Пресс-служба "Вильярреала"
24-летний полузащитник будет выступать за "Уэску" до конца сезона-2018/19.
Семеду провел провел пять месяцев в тюрьме по обвинению в нападении на человека, его похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. На прошлой неделе он был освобожден.
Пресс-служба "Вильярреала"
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