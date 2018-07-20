Вышедший из тюрьмы Рубен Семеду будет играть за дебютанта испанской Примеры "Уэске"

"Вильярреал" отдал в аренду новичку чемпионата Испании "Уэске" Рубена Семеду.24-летний полузащитник будет выступать за "Уэску" до конца сезона-2018/19.Семеду провел провел пять месяцев в тюрьме по обвинению в нападении на человека, его похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. На прошлой неделе он был освобожден.