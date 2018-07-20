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Вышедший из тюрьмы Рубен Семеду будет играть за дебютанта испанской Примеры "Уэске"

"Вильярреал" отдал в аренду новичку чемпионата Испании "Уэске" Рубена Семеду.

24-летний полузащитник будет выступать за "Уэску" до конца сезона-2018/19.

Семеду провел провел пять месяцев в тюрьме по обвинению в нападении на человека, его похищении, стрельбе и незаконном хранении оружия. На прошлой неделе он был освобожден.

Пресс-служба "Вильярреала"
Теги: Вильярреал
Сегодня, 11:32
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(1)
№2 Написал: s.o.b. (Сегодня, 12:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
24-летний полузащитник

Защитник
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
обвинение серьезное...а срок нет...
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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