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Н’Голо Канте согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте согласовал условия контракта с "ПСЖ", утверждает Le Parisien.

Согласно данным издания, основной мотивацией 27-летнего француза для смены клуба является желание играть в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Канте сыграл за "Челси" 48 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мир
Теги: Канте ПСЖ Челси
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