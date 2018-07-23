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Владимир Габулов может покинуть "Брюгге"

Голкипер сборной России Владимир Габулов, возможно, покинет "Брюгге", сообщает бельгийское издание Voetbal24.

По данным источника, команду летом могут покинуть восемь игроков. Среди них указан и россиянин. Ранее команда обыграла "Стандард" в матче за Суперкубок Бельгии (2:1). Вратарь сборной России в заявку на эту игру не попал.

В прошлом сезоне 34-летний голкипер провел 10 матчей за "Брюгге", в которых пропустил 19 мячей.
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 10:48
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:03) #
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nu sobstvenno ojidaemo.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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