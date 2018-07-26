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Президент "Ромы": приму извинения от "Барселоны", если она отдаст нам Месси

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта сообщил, что не принял извинений со стороны "Барселоны" по поводу того, что каталонцы сорвали переход в римский клуб нападающего "Бордо" Малкома.

"Барселона" своим вмешательством поступила некрасиво. Мончи уже успел договориться с агентом Малкома, соглашение было достигнуто. Мы уже получили юридическую консультацию по данной ситуации. Возможно, "Бордо" придётся дать показания по этому делу.

Вчера "Барселона" принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их только в том случае, если они отдадут нам Месси. Что касается того, прекратим ли мы на этом отношения с "Барселоной", то нет. Этот клуб больше нас, поэтому в будущем мы будем сотрудничать", — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рома Барселона Малком Месси
Вчера, 23:45
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