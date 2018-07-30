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Витинью не сдержал слез на презентации в качестве игрока "Фламенго"

В воскресенье, 29 июля, форвард Витинью был представлен в качестве игрока "Фламенго" на 79-тысячном стадионе "Маракана".

Он вышел на поле в форме "Фламенго", чтобы поприветствовать публику.

В какой-то момент 24-летний форвард не смог сдержать слез и расплакался, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Теги: Фламенго Витиньо
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 12:17) #
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