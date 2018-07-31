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"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

"Челси" намерен сохранить в команде хавбека Нголо Канте, сообщает The Times.

Лондонский клуб предложил 27-летнему французу новый контракт на 5 лет с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, новый контракт сделает Канте самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас самая высокая зарплата в "Челси" у Эдена Азара – 220 тысяч фунтов.

Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 30 миллионов фунтов.
Теги: Челси Канте Лестер
Сегодня, 11:39
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