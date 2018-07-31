Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (1)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (1)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (1)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (1)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (41)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (41)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
08:44
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (5)
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (5)
05:01
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (12)
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (12)
04:26
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (13)
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (13)
Вчера, 23:40
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Вчера, 23:23
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
Вчера, 23:17
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Вчера, 22:44
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (12)
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (12)
Вчера, 22:20
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (2)
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (2)
Вчера, 22:04
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (12)
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (12)
Вчера, 21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Вчера, 21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (10)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (10)
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" намерен сохранить в команде хавбека Нголо Канте, сообщает The Times.
Лондонский клуб предложил 27-летнему французу новый контракт на 5 лет с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, новый контракт сделает Канте самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас самая высокая зарплата в "Челси" у Эдена Азара – 220 тысяч фунтов.
Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 30 миллионов фунтов.
Лондонский клуб предложил 27-летнему французу новый контракт на 5 лет с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом, новый контракт сделает Канте самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Сейчас самая высокая зарплата в "Челси" у Эдена Азара – 220 тысяч фунтов.
Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 30 миллионов фунтов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.