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Александр Головин получил травму ноги и передвигается на костылях

Новичок "Монако" Александр Головин получил травму правой ноги.

Как отмечает Monaco Informativo, степень тяжести повреждения 22-летнего полузащитника станет известна в ближайшее часы после медицинского обследования. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Головин повредил голеностоп и пропустит 3 - 4 недели.

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.

Теги: Головин Монако
Сегодня, 16:11
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19
(3)
№19 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:35) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
жаль, здоровья парню


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№18 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню! Но есть одна проблема и об этом я писал еще до его перехода это его физика ,его могут сломать все же в чемпионате франции достаточно физически крепких особенно черненьких парней.Поэтому ему лучше было бы играть где не будь в Испании,но это уже другая история...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№17 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Shekel
Первый шаг к аренде в ЦСКА сделан

Это в стиле Гинера, продать и взять в аренду - Вагнер Лав, Мусса, Же... может, чего забыл или напутал


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№16 Написал: XERX - (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ээээхххх.....ху.ево начинает
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 17:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну как так? что за непруха... да, я болельщик Спартака, но вот как игрок Головин очень радовал, а как человек (скромный, даже этакий простачек, можно сказать, возможно из-за возраста, "типа деньги еще не испортили", но как хочется надеяться на хорошее) Пусть травмы будут обходить тебя стороной, скорейшего выздоровления. Буду смотреть матчи Монако, только из-за тебя. Ждем в основе!


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№13 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (9)

Я же написал неделю назад , через год стартанет !
А сейчас отдохнёт нормально от чм и от истерики перехода !!
Позагорает на пляже ! Помацает мулаток !

А если серьёзно , то нормально так Гинер фуфел толкнул Монаке


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Злее будет! Здоровья Александру!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№11 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот, начинается. Погода там плохая, жарко.
И вообще...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 16:44) #
  • +4
  •  (4)
online

Здоровья,и быстрого восстановления!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нездоровая конкуренция за место в основном составе иди действительно случайность?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 16:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну *** вообще какой то. Здоровья парню!


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:27) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 16:21) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
3-4 недели на восстановление
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 16:19) #
  • +13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, очень жаль.... Здоровья парнишке! Надеюсь у него получится в Европе.
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Японский городовой!
Египетская сила!

Здоровья и поскорее!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:14) #
  • +6
  •  (12)

Цитата: serega_user
Тьфу! Дебют откладывается. Здоровья!


Монаки сами виноваты. Травма в результате жесткого стыка на тренировке. ( в твиттере написали)


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:13) #
  • -12
  •  (20)

Первый шаг к аренде в ЦСКА сделан
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:12) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Тьфу! Дебют откладывается. Здоровья!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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