Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Два игрока "Барселоны" проходят медобследование в "Эвертоне"

Два игрока "Барселоны" в ближайшие часы перейдут в "Эвертон".

Как утверждает AS, речь идет о полузащитнике Андре Гомеше и защитнике Йерри Мине. В данный момент они проходят медосмотр.

По данным источника, Гомиш будет арендован английским клубом, а права на Мину "Эвертон" выкупит.
Теги: Мина Гомеш Эвертон Барселона
Сегодня, 15:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.