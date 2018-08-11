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Киевский "Арсенал" объявил о переходе Ебли

Киевский "Арсенал" объявил о переходе Кертиса Фабриса Марлона Ебли.

21-летний француз перешел в украинский клуб на правах свободного агента. Ебли будет выступать под 78-м номером.
Теги: Арсенал Киев
Сегодня, 21:05
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(2)
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:40) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: ajax101
Цитата: К.А.
у них же на второй слог ударение? flushed


ну произнеси... что, лучше?

лучше чтоб он бомжеишакам отгрузил.красиво звучать будет противостояние.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А че он все же ,отказал зениту ) ?


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
у них же на второй слог ударение? flushed


ну произнеси... что, лучше?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
у них же на второй слог ударение? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№12 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Нормальная статья, посмеялся. А то каких жён шмар выкладывают
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бан за мат в заголовке )
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Футболист, с интересной фамилией видимо и судьба у него такая..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
он клуб попутал ,
актуальнее перейти в Зенит или ЦСКА smile

Ну вас в Греции не меньше это делали joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А кто туда еще пойдет?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (2)

Новостей больше нет? Что-то последние стали часто попахивать мочой.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте посмеёмся, да! Был такой игрок Тити Камара. 3,14здец смешно! Детский сад на лямках (с) кутараба.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
он клуб попутал ,
актуальнее перейти в Зенит или ЦСКА smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
online

Надо будет послушать укркомментаторов на играх Арсенала
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
саминасери, ебли.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Норм статья названа...
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:07) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно,лучше бы ему дали 69-й номер...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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